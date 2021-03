Serie A dove vedere le partite di oggi venerdì 19 marzo su Sky e Now Tv (Di venerdì 19 marzo 2021) Serie A TIM le partite di venerdì 19 sabato 20 e domenica 21 salta Sassuolo – Inter per Covid, domenica Roma – Milan Lungo weekend dal 19 al 21 marzo di Serie A su Sky e Now Tv e su DAZN con le partite spalmate tra venerdì e domenica ma con l’assenza di Inter Sassuolo rinviata causa positività al Covid di diversi calciatori dell’Inter. Come ogni giornata 7 partite su Sky in mobilità su SkyGo e in streaming su Now Tv e 3 su DAZN anche su Sky canale 209. dove vedere le partite oggi venerdì 19 marzo ore 20.45 Parma-GenoaSky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet) telecronaca Daniele ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 19 marzo 2021)A TIM ledi19 sabato 20 e domenica 21 salta Sassuolo – Inter per Covid, domenica Roma – Milan Lungo weekend dal 19 al 21diA su Sky e Now Tv e su DAZN con lespalmate trae domenica ma con l’assenza di Inter Sassuolo rinviata causa positività al Covid di diversi calciatori dell’Inter. Come ogni giornata 7su Sky in mobilità su SkyGo e in streaming su Now Tv e 3 su DAZN anche su Sky canale 209.le19ore 20.45 Parma-GenoaSky SportA (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet) telecronaca Daniele ...

