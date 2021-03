Serena Rossi, il bacio a Montalbano e la gelosia di Davide Devenuto (Di venerdì 19 marzo 2021) Il bacio a Montalbano e la gelosia di Davide Devenuto: Serena Rossi si confessa dopo il successo di Mina Settembre e Canzone Segreta. Dopo gli esordi a teatro e nella soap Un posto al sole, già nel 2008 la conduttrice e attrice aveva stregato il pubblico seducendo il celebre commissario interpretato da Luca Zingaretti. Protagonista dell’episodio La vampa d’agosto, Serena Rossi aveva baciato Montalbano. “Mi ha fatto venire la bronchite, faceva un freddo cane! – ha raccontato l’attrice, ricordando quel bacio -. Era la scena del bagno al mare di notte, l’abbiamo girata ad aprile! Zingaretti diceva: “Coprite la piccolina, coprite la bambina”. Ci portarono delle bottiglie d’acqua bollente. Fu molto ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 marzo 2021) Ile ladisi confessa dopo il successo di Mina Settembre e Canzone Segreta. Dopo gli esordi a teatro e nella soap Un posto al sole, già nel 2008 la conduttrice e attrice aveva stregato il pubblico seducendo il celebre commissario interpretato da Luca Zingaretti. Protagonista dell’episodio La vampa d’agosto,aveva baciato. “Mi ha fatto venire la bronchite, faceva un freddo cane! – ha raccontato l’attrice, ricordando quel-. Era la scena del bagno al mare di notte, l’abbiamo girata ad aprile! Zingaretti diceva: “Coprite la piccolina, coprite la bambina”. Ci portarono delle bottiglie d’acqua bollente. Fu molto ...

M0rd1cch10 : #oggieunaltrogiorno Nella puntata di oggi ospite Serena Rossi - alescavanna : RT @parmawelcomeoff: #scopriParma Quella di #SanGiuseppe è una delle chiese simbolo del quartiere #Oltretorrente. Realizzata in mattoni ro… - parmawelcomeoff : #scopriParma Quella di #SanGiuseppe è una delle chiese simbolo del quartiere #Oltretorrente. Realizzata in mattoni… - CorriereUmbria : Serena Rossi, l'amore per Davide Devenuto e il figlio Diego: ma non c'è aria di matrimonio #SerenaRossi… - Jbe90 : Stasera la seconda puntata di 'Canzone Segreta', il nuovo programma condotto da Serena Rossi. Lo avete seguito la… -