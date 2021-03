Serena Mollicone | domani al via il processo per l’omicidio della diciottenne | “alla sbarra” la famiglia Mottola

(Di venerdì 19 marzo 2021) Siamoviglia di unche l’opinione pubblica aspettava da decenni e per il quale una, quella dei, ad Arce attende dal 3 giugno 2001, giorno in cui il cadavere18ennevenne ritrovato in un boschetto ad Anitrella, frazione a pochi chilometri da Arce. Secondo le ricostruzioni, il giornosua scomparsasi era recatastazione dei carabinieri di Arce, dopodiché erano svanite le sue tracce. Guglielmo, padreragazza, non potrà assistere il: dopo decenni di indagini e lotte, l’anno scorsopensava finalmente di poter vedere ...

Advertising

Corriere : Caso Mollicone, dopo 20 anni via al processo contro l’ex maresciallo Mottola, il figlio... - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Serena Mollicone e Santino Tuzi: Iniziato il processo al maresciallo dei Carabinieri Franco Mottola, imputato con la m… - Mamox__ : RT @chilhavistorai3: Serena Mollicone e Santino Tuzi: Iniziato il processo al maresciallo dei Carabinieri Franco Mottola, imputato con la m… - chilhavistorai3 : Serena Mollicone e Santino Tuzi: Iniziato il processo al maresciallo dei Carabinieri Franco Mottola, imputato con l… - IacobellisT : Sputnik:Omicidio Serena Mollicone, dopo 20 anni il processo può finalmente iniziare -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Mollicone

Così i giornalisti restano fuori ma racconteranno ancora una volta ogni singolo passaggio di un processo aperto a quasi vent'anni dalla morte di. Proprio oggi, giorno della festa del ...Dopo 20 anni al via il nuovo processo per l'omicidio di. La prima udienza si svolgerà a porte chiuse a causa dell'emergenza Covid. Malgrado la situazione però ci sarebbe una richiesta dei media locali per trovare una 'soluzione' per le ...Comincia il procedimento che vede vari individui accusati dell'omicidio di Serena Mollicone e di altri indagati. Colpiscono le loro identità ...Prenderà il via oggi, giorno della festa del papà, la prima udienza per la morte di Serena Mollicone, uccisa venti anni fa ad Arce, nel Frusinate. E sembra quasi una coincidenza simbolica che il primo ...