Senza Champions non finisce il Napoli (che poi, una volta in Europa, snobba l’Europa) (Di venerdì 19 marzo 2021) Siamo quel che mangiamo e siamo anche quello cui ambiamo. Se la nostra ambizione è il quarto posto, viviamo da quarto posto, pensiamo da quarto posto, ci comportiamo da quarto posto. Ricordiamo ancora le parole di Ulivieri quando fu alla guida del Napoli in Serie B. “Io sono un allenatore di Serie B e voi siete giornalisti di Serie B”. L’altro giorno Mario Sconcerti ha evidenziato uno dei drammi – sportivi s’intende – del calcio italiano: non si compete più per vincere ma per il quarto posto. Oggi torna sul concetto Ivan Zazzaroni. Non vogliamo noi demonizzare l’aspetto economico: chi ci segue, sa che non potremmo mai farlo; vorremmo però che non si usasse l’Europa come un ascensore da cui si sale e si scende a piacimento. L’Europa non può essere soltanto un balsamo di bilancio, dev’essere anche un’occasione di crescita dal punto di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) Siamo quel che mangiamo e siamo anche quello cui ambiamo. Se la nostra ambizione è il quarto posto, viviamo da quarto posto, pensiamo da quarto posto, ci comportiamo da quarto posto. Ricordiamo ancora le parole di Ulivieri quando fu alla guida delin Serie B. “Io sono un allenatore di Serie B e voi siete giornalisti di Serie B”. L’altro giorno Mario Sconcerti ha evidenziato uno dei drammi – sportivi s’intende – del calcio italiano: non si compete più per vincere ma per il quarto posto. Oggi torna sul concetto Ivan Zazzaroni. Non vogliamo noi demonizzare l’aspetto economico: chi ci segue, sa che non potremmo mai farlo; vorremmo però che non si usasse l’come un ascensore da cui si sale e si scende a piacimento. L’non può essere soltanto un balsamo di bilancio, dev’essere anche un’occasione di crescita dal punto di ...

Advertising

ZZiliani : Ma la cosa forse più odiosa della querelle sullo spostamento di #JuveNapoli è che la #Roma, che ha pienamente ragio… - napolista : Senza Champions non finisce il Napoli (che poi, una volta in Europa, snobba l’Europa) In tanti anni di coppe, non… - UCommentator2 : Come di consueto ci sarà una semifinalista senza senso in Champions League , immagino i tifosi della Juve sapendo c… - napolista : Senza Champions non finisce il Napoli (che poi, tra l’altro, snobba l’Europa) Fuori dal ricco torneo, il Napoli è… - Emme1settimana : @carlojuventino5 @brigno1899 @patiinho Bravo, ora può vincere una champions senza i tre fenomeni del barca o dopo 5… -