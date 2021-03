Semifinali Europa League: la Roma potrebbe incrociare il Manchester United (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono stati sorteggiati gli abbinamenti per i quarti di finale di Europa League e in automatico anche quelli per le Semifinali. La possibile avversaria della Roma La Roma ha conosciuto la prossima avversaria ai quarti di finale di Europa League: sarà l’Ajax di Ten Hag a contendere il posto in semifinale. Qualora la Roma dovesse superare il turno contro gli olandesi, si spalancherebbero le porta della semifinale dove affronterebbe la vincente di Granada-Manchester United. Granada-Manchester United/Ajax-Roma Arsenal-Slavia Praga/Dinamo Zagabria-Villarreal Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono stati sorteggiati gli abbinamenti per i quarti di finale die in automatico anche quelli per le. La possibile avversaria dellaLaha conosciuto la prossima avversaria ai quarti di finale di: sarà l’Ajax di Ten Hag a contendere il posto in semifinale. Qualora ladovesse superare il turno contro gli olandesi, si spalancherebbero le porta della semifinale dove affronterebbe la vincente di Granada-. Granada-/Ajax-Arsenal-Slavia Praga/Dinamo Zagabria-Villarreal Leggi su Calcionews24.com

