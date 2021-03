«Sei un grande papà», gli auguri di Pier Silvio Berlusconi sulle pagine dei giornali per il padre Silvio (Di venerdì 19 marzo 2021) «Caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte. Pier Silvio». Con questo messaggio, Pier Silvio Berlusconi ha fatto gli auguri a suo padre, Silvio Berlusconi, nel giorno della festa del papà. Il secondogenito del leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset ha optato per un biglietto di auguri non proprio economico, acquistando diverse pagine pubblicitarie sul Corriere della Sera, su Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) «Caro. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un. Ti abbraccio forte forte.». Con questo messaggio,ha fatto glia suo, nel giorno della festa del. Il secondogenito del leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset ha optato per un biglietto dinon proprio economico, acquistando diversepubblicitarie sul Corriere della Sera, su Il ...

