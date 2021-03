"Se piglio pure il nubifragio...". Visconte mandato allo sbaraglio, lui impazzisce: gesto estremo in Honduras, subito disgrazia all'Isola dei famosi (Di venerdì 19 marzo 2021) È durata appena quattro giorni l'avventura sull'Isola dei famosi di Ferdinando Guglielmotti, detto anche il Visconte. Da che voleva provare a conquistare il cuore di Elisa Isoardi, il naufrago ha deciso di mollare direttamente tutto. La decisione è stata maturata nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 marzo, e comunicato ufficialmente dalla produzione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: “Dopo una lunga e attenta riflessione, il Visconte ha deciso di abbandonare per sempre l'Isola”. Ma perché? I motivi li ha spiegati lui stesso in un breve video pubblicato sui canali social del reality: “Forse è meglio che me ne vado già stasera, anche perché purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei più in grado di continuare questo giorno. Poi se rimango e mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) È durata appena quattro giorni l'avventura sull'deidi Ferdinando Guglielmotti, detto anche il. Da che voleva provare a conquistare il cuore di Elisa Isoardi, il naufrago ha deciso di mollare direttamente tutto. La decisione è stata maturata nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 marzo, e comunicato ufficialmente dalla produzione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: “Dopo una lunga e attenta riflessione, ilha deciso di abbandonare per sempre l'”. Ma perché? I motivi li ha spiegati lui stesso in un breve video pubblicato sui canali social del reality: “Forse è meglio che me ne vado già stasera, anche perché purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei più in grado di continuare questo giorno. Poi se rimango e mi ...

Advertising

Sminatore_ve : @rimmel83837671 @LGmarangon Insomma, lo piglio a bottega pure questa volta - poesiebruciate : compagna di classe che quest'estate si è fatta i bagni di folla a gallipoli e da sei mesi si è vista tutti i giorni… - angcapparelli : @fattoquotidiano anche Letta non scherza in tuttologia: è una caratteristica dei politici , per non parlare dei gio… - violetsbian : @inc3rta SIAMO IN DUE poi per una bff mi piglio pure le pallottole - arsworldx : Guarda come mi gira e piglio pure entrambi i magazine con bam e jinyoung perché sono in astinenza da got7 -