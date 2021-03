Scuole, il presidente dei presidi: “Tamponi obbligatori, ma no sanzioni a chi non si vaccina” (Di venerdì 19 marzo 2021) Tamponi obbligatori, ma no a sanzioni in caso di mancato vaccino. Così Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), all’Adnkronos ha parlato della riapertura delle Scuole e delle modalità di rientro: “Lo screening ed il monitoraggio attraverso i Tamponi rapidi è fondamentale più di prima. Siamo assolutamente favorevoli alla loro obbligatorietà perché i Tamponi non sono invasivi e se effettuati a macchia di leopardo servono a poco”, ha detto. L’auspicio di Giannelli è che “l’intera comunità scolastica sia tamponata per rientrare in presenza dopo Pasqua. Adesso, anche alla luce delle varianti più aggressive in circolazione, è fondamentale il monitoraggio costante dell’intero comparto scuola”, Sul vaccino, il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 marzo 2021), ma no ain caso di mancato vaccino. Così Antonello Giannelli,dell’Associazione nazionale(Anp), all’Adnkronos ha parlato della riapertura dellee delle modalità di rientro: “Lo screening ed il monitoraggio attraverso irapidi è fondamentale più di prima. Siamo assolutamente favorevoli alla loroetà perché inon sono invasivi e se effettuati a macchia di leopardo servono a poco”, ha detto. L’auspicio di Giannelli è che “l’intera comunità scolastica sia tamponata per rientrare in presenza dopo Pasqua. Adesso, anche alla luce delle varianti più aggressive in circolazione, è fondamentale il monitoraggio costante dell’intero comparto scuola”, Sul vaccino, il ...

