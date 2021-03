Scuola, preside Primo Levi (Roma): "più paura docenti a vaccinarsi, tamponi siano obbligatori" (Di venerdì 19 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Scuola, preside Primo Levi (Roma): 'più paura docenti a vaccinarsi, tamponi siano obbligatori'... - fisco24_info : Scuola, preside Primo Levi (Roma): 'più paura docenti a vaccinarsi, tamponi siano obbligatori': 'Purtroppo, a diffe… - simoventurini1 : Vo', c'è il preside alla porta: fa il tassista per portare i bimbi a scuola - drunkofweasleys : @piperxblack Si scatenò il delirio per il preside che decise di non fare il presepe a natale a scuola, dato l’eleva… - antonio_randino : #VoEuganeo, il #preside che va a prendere i #bambini a casa e li porta #scuola. -