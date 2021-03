Scuola, Giannelli (Presidi): “tamponi obbligatori per tutti ma non si sanzioni chi rifiuta vaccino” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Lo screening ed il monitoraggio attraverso i tamponi rapidi è fondamentale più di prima. Siamo assolutamente favorevoli alla loro obbligatorietà perché i tamponi non sono invasivi e se effettuati a macchia di leopardo servono a poco. L’intera comunità scolastica sia tamponata per rientrare in presenza dopo Pasqua. Adesso, anche alla luce delle varianti più aggressive in circolazione, è fondamentale il monitoraggio costante dell’intero comparto Scuola”. A parlare è il presidente dell’Associazione nazionale Presidi (Anp), Antonello Giannelli, che intervenendo con l’Adnkronos sugli effetti della vicenda AstraZeneca sulla riapertura delle scuole afferma: “Vaccinarsi è un atto di responsabilità verso la comunità. Ma non approvo l’idea di sanzioni a chi non vuole ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) “Lo screening ed il monitoraggio attraverso irapidi è fondamentale più di prima. Siamo assolutamente favorevoli alla loroetà perché inon sono invasivi e se effettuati a macchia di leopardo servono a poco. L’intera comunità scolastica sia tamponata per rientrare in presenza dopo Pasqua. Adesso, anche alla luce delle varianti più aggressive in circolazione, è fondamentale il monitoraggio costante dell’intero comparto”. A parlare è il presidente dell’Associazione nazionale(Anp), Antonello, che intervenendo con l’Adnkronos sugli effetti della vicenda AstraZeneca sulla riapertura delle scuole afferma: “Vaccinarsi è un atto di responsabilità verso la comunità. Ma non approvo l’idea dia chi non vuole ...

Advertising

lifestyleblogit : Scuola, Giannelli (Presidi): 'tamponi obbligatori per tutti ma non si sanzioni chi rifiuta vaccino' - - fisco24_info : Scuola, Giannelli (Presidi): 'tamponi obbligatori per tutti ma non si sanzioni chi rifiuta vaccino': 'O a rischio l… - TV7Benevento : Scuola, Giannelli (Presidi): 'tamponi obbligatori per tutti ma non si sanzioni chi rifiuta vaccino'... - marognoli : SCUOLA - L’allarme dei presidi: “Studenti in presenza, il rischio è che nelle zone rosse siano di più che in quelle… - Agenpress : Scuola, Giannelli (pres. ANP): 'Ministero faccia chiarezza su studenti in presenza' -