Scuola aperta d'estate, dal decreto sostegni 150 milioni di euro per i recuperi voluti da Bianchi (Di venerdì 19 marzo 2021) Il decreto sostegni destina alla Scuola 150 milioni per il 2021 per le attività di potenziamento dell'offerta formativa e il recupero delle competenze di base degli studenti. Ovvero, si tratta dei fondi che riguardano dunque i famosi recuperi formativi a cui Bianchi e la squadra di esperti costituita stanno lavorando.

