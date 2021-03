Scuola aperta anche a luglio e ad agosto: il piano del ministro dell’Istruzione (Di venerdì 19 marzo 2021) La Scuola potrebbe rimanere aperta anche in estate. Il piano del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, è in preparazione e probabilmente sarà pronto dopo Pasqua. “Il problema degli apprendimenti non si risolve negli ultimi venti giorni di giugno”, ha detto al Senato qualche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Lapotrebbe rimanerein estate. Ildel, Patrizio Bianchi, è in preparazione e probabilmente sarà pronto dopo Pasqua. “Il problema degli apprendimenti non si risolve negli ultimi venti giorni di giugno”, ha detto al Senato qualche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

AzzolinaLucia : Prima di arrivare alla chiusura totale delle scuole si potevano e si dovevano tentare altre strade. Quali? Ne parlo… - Lorenzo_R0tella : In edicola su @LaStampa Novara-Vco parlo con Luca, padre di due figli adoescenti, che non mangia dall’8 marzo per p… - FrancescoPonzin : @docdrugztore @sunalur In questo gli insegnanti sono numericamente irrilevanti, il grosso dei contagiati dalla scuo… - RedazioneLaNews : #Milano Il 'Movimento Scuola Aperta': «Presidio permanente ogni venerdì in piazza Gramsci» - ms09218736 : @tartarugacinica @gotrilingual Nel mio I.C. la scuola dell’infanzia è aperta solo per i bambini con bisogni educati… -