Sciopero per il clima, attivista Fridays for Future protesta sott'acqua con Greenpeace (Di venerdì 19 marzo 2021) In occasione della Giornata mondiale di azione per il clima , la giovane scienziata e attivista di Fridays For Future Mauritius Shaama Sandooyea - attualmente impegnata in una spedizione di ricerca ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 19 marzo 2021) In occasione della Giornata mondiale di azione per il, la giovane scienziata ediForMauritius Shaama Sandooyea - attualmente impegnata in una spedizione di ricerca ...

Advertising

fffitalia : Sei pront* a partecipare? Che tu sia a casa o in piazza, a lezione o no, hai mille modi per protestare con noi oggi… - Agenzia_Dire : @FiltCgil, @FitCisl e @Uiltrasporti scrivono un appello ai cittadini fruitori dei servizi di @AmazonIT 'Scioperiamo… - fffitalia : Oggi in 70+ città azioni fisiche e digitali In piazza, in sicurezza #Covid, in tutto il mondo a dire… - CorrNazionale : Sciopero #Amazon, le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti scrivono una lettera ai consumatori: “Ci fe… - cristinaannam : RT @Le_Formiche_Ge: Giacomo Berni per @lavoropossibile fa il punto sul primo storico sciopero Amazon -