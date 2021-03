Scarpe di Gucci a 8 euro: niente fake, è che puoi comprarle e indossarle solo nel mondo virtuale (Di venerdì 19 marzo 2021) È questo il futuro che sognavamo da bambini? Possedere Scarpe griffate vendute a poco meno di 8 euro da indossare solo virtualmente. Gucci, che da quando è “in mano” ad Alessandro Michele sta andando a grandi falcate verso il futuro e speriamo non inciampi, si è messo a collaborato con uno studio bielorusso che crea modelli 3D in realtà aumentata, Wanna, il cui CEO Sergey Arkhangelskiy sostiene che una buona parte degli introiti dei brand di moda in futuro proverranno proprio dai prodotti digitali. E se ti azzardi a chiedere “ma cosa te ne fai di un paio di Scarpe 3D?“, ti danno del “boomer” anche se hai 20 anni. Le Scarpe virtuali le indossi nel mondo virtuale: scarichi la app di Wanna o di Gucci, le indossi, ti fotografi, posti la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) È questo il futuro che sognavamo da bambini? Possederegriffate vendute a poco meno di 8da indossarevirtualmente., che da quando è “in mano” ad Alessandro Michele sta andando a grandi falcate verso il futuro e speriamo non inciampi, si è messo a collaborato con uno studio bielorusso che crea modelli 3D in realtà aumentata, Wanna, il cui CEO Sergey Arkhangelskiy sostiene che una buona parte degli introiti dei brand di moda in futuro proverranno proprio dai prodotti digitali. E se ti azzardi a chiedere “ma cosa te ne fai di un paio di3D?“, ti danno del “boomer” anche se hai 20 anni. Levirtuali le indossi nel: scarichi la app di Wanna o di, le indossi, ti fotografi, posti la ...

Advertising

FQMagazineit : Scarpe di Gucci a 8 euro: niente fake, è che puoi comprarle e indossarle solo nel mondo virtuale - Corriere : Scarpe Gucci a 8,99 dollari? Non è una truffa, sono sneakers virtuali - IOdonna : Shopping online: le sneakers digitali di Gucci e non solo - tolstojoleen : non Gucci che ha messo in vendita delle scarpe che si possono indossare solo virtualmente - larennachic : @Manuela40022963 @Corriere e ma tu non volevi la Gucci e le scarpe firmate perche qui non si parla di farsi una cu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scarpe Gucci Cosa ci piace questa settimana: i favolosi anni'50 Abbinalo a scarpe con tacco midi, il risultato sarà stupendo. Rossetto rosso Mascherina o no, il ... Mantero ha siglato nel 2020 un accordo con Gucci per l'utilizzo esclusivo di una selezione di ...

Shopping online: tutto quello che puoi acquistare solo sul web Non solo Wanna ha realizzato tutti i modelli 3D di queste scarpe Gucci, disponibili online per una nuova esperienza di prova in camerino, ma ha anche lavorato a uno speciale modello che fosse ...

Scarpe Gucci originali a 8,99 dollari: non è una truffa, sono solo virtuali Corriere della Sera Stella McCartney sceglie di realizzare capi in “pelle di fungo” Stella McCartney e altri stilisti hanno preso una strada diversa inserendo i primi capi realizzati in pelle di fungo per una moda sostenibile ...

Scarpe Gucci originali a 8,99 dollari: non è una truffa, sono solo virtuali Un paio di scarpe di Gucci a 8,99 dollari (circa 7,50 euro). No, non si tratta dell’improbabile offerta di una rivendita di merce contraffatta, bensì del frutto della collaborazione della prestigiosa ...

Abbinalo acon tacco midi, il risultato sarà stupendo. Rossetto rosso Mascherina o no, il ... Mantero ha siglato nel 2020 un accordo conper l'utilizzo esclusivo di una selezione di ...Non solo Wanna ha realizzato tutti i modelli 3D di queste, disponibili online per una nuova esperienza di prova in camerino, ma ha anche lavorato a uno speciale modello che fosse ...Stella McCartney e altri stilisti hanno preso una strada diversa inserendo i primi capi realizzati in pelle di fungo per una moda sostenibile ...Un paio di scarpe di Gucci a 8,99 dollari (circa 7,50 euro). No, non si tratta dell’improbabile offerta di una rivendita di merce contraffatta, bensì del frutto della collaborazione della prestigiosa ...