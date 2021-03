Sardegna, zona bianca a rischio. Sileri: “Dati peggiorano” (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) – zona bianca a rischio per la Sardegna. La regione guidata da Christian Solinas è tra quelle a rischio moderato e con l’indice Rt puntuale superiore a 1 nella settimana dall’8 al 14 marzo, come riportato nella bozza del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute. “Qualche regione rischia di cambiare colore. La Sardegna ha dei numeri in peggioramento, ma aspettiamo che si pronunci la cabina di regia”, ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Radio1 Rai. Secondo i Dati del bollettino di oggi, in Sardegna si sono registrati 134 nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore e 2 decessi. Il tasso di positività è al 3%. Salgono a 176 i pazienti ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) –per la. La regione guidata da Christian Solinas è tra quelle amoderato e con l’indice Rt puntuale superiore a 1 nella settimana dall’8 al 14 marzo, come riportato nella bozza del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute. “Qualche regione rischia di cambiare colore. Laha dei numeri in peggioramento, ma aspettiamo che si pronunci la cabina di regia”, ha detto Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Radio1 Rai. Secondo idel bollettino di oggi, insi sono registrati 134 nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore e 2 decessi. Il tasso di positività è al 3%. Salgono a 176 i pazienti ...

