Sardegna zona arancione: le regole. Cosa cambia e da quando (Di venerdì 19 marzo 2021) La Sardegna diventa zona arancione da lunedì 22 marzo , per l'isola significa un passo indietro dopo tre settimane da bianca, unica regione in Italia. L'indice Rt, passato da 1 a 1.08, nel ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Ladiventada lunedì 22 marzo , per l'isola significa un passo indietro dopo tre settimane da bianca, unica regione in Italia. L'indice Rt, passato da 1 a 1.08, nel ...

Advertising

nicola_pinna : La #Sardegna vieta gli arrivi dalle regioni in zona rossa. Stop all’esodo (già iniziato) verso le seconde case. Ord… - fanpage : La Sardegna non è più #zonabianca - MediasetTgcom24 : Covid, da lunedì Sardegna e Molise in zona arancione #sardegna - Franco_captain6 : @GirolamoGianni @TgLa7 ti devi svegliare porca troia, in sardegna hanno numeri bassi per contagi e per ricoveri, è… - jinguangyahoe : 'la sardegna torna arancione haha godo' ho ancora due giorni di zona bianca per trovarti e vederti a prendere a sprangate -