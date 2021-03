Sardegna zona arancione da lunedì 22 marzo: cosa si può fare, regole (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) - La Sardegna sarà zona arancione da lunedì 22 marzo, come previsto dall'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. L'isola dice addio alla zona bianca, prima e finora unica regione italiana che vi era entrata. Il cambio di colore riguarderà anche il Molise, che però esce dalla zona rossa dopo 2 settimane. regole, misure e divieti più soft quindi per il Molise e più restrizioni per la Sardegna. L'ultimo decreto del governo Draghi ha stabilito che dal 15 marzo al 2 aprile 2021 nelle regioni i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione. Ma cosa si può fare e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) - Lasaràda22, come previsto dall'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. L'isola dice addio allabianca, prima e finora unica regione italiana che vi era entrata. Il cambio di colore riguarderà anche il Molise, che però esce dallarossa dopo 2 settimane., misure e divieti più soft quindi per il Molise e più restrizioni per la. L'ultimo decreto del governo Draghi ha stabilito che dal 15al 2 aprile 2021 nelle regioni i cui territori si collocano ingialla si applicano le misure stabilite per la. Masi puòe ...

