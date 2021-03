Sardegna e Molise in zona arancione | la Campania resta rossa | i nuovi colori delle Regioni L’ordinanza

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, monitoraggio: Rt nazionale a 1,16. Cambiano di colore soltanto Sardegna (da bianco ad arancione) e M… - TgLa7 : ++ #Sardegna e #Molise in arancione da lunedì 22 ++ #Speranza firmerà ordinanze in serata - fattoquotidiano : 'SITUAZIONE DIFFICILE NEGLI OSPEDALI' In base agli ultimi dati tre Regioni vanno verso il cambio di colore [LEGGI] - Corriere : Sardegna e Molise in zona arancione, la Campania resta rossa: i nuovi colori delle Regioni - lena_emilio : RT @Tg3web: Da lunedì Sardegna e Molise diventano arancioni. Scompare il bianco dalla nuova mappa del contagio. Il rapporto settimanale del… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna Molise

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che stabilisce i nuovi colori delle regioni.passano in zona arancione, mentre la Campania resta rossa e la Calabria resta in arancione. I nuovi colori saranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo. Da giorni i dati relativi ...Eccellenza maschile - In base a quanto stabilito dalla FIGC avranno diritto a una promozione in Serie D le società di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche,, Puglia,, ...NAPOLI – Sardegna e Molise passano in arancione dal 22 marzo. Lo prevede l’ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata e che entrerà in vigore da lunedì. La Campania rest ...La Sardegna potrebbe uscire dalla zona bianca e la Calabria diventare rossa. La Lombardia e altre regioni sperano di tornare arancioni, ma non succederà lunedì ...