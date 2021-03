Sardegna e Molise in arancione, la Campania resta rossa: ecco i colori delle Regioni da lunedì 22 marzo (Di venerdì 19 marzo 2021) Con l’ultima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, la Sardegna e il Molise passeranno in zona arancione da lunedì 22 marzo. Mentre il Molise esce dalla zona rossa in vigore dal 1° marzo, la Sardegna era al momento l’unica Regione italiana ad essere in zona bianca. La Calabria, che rischiava di passare in rosso, resta arancione. Mentre in Puglia il governatore Michele Emiliano lascia intravedere una sorta di zona rossa rafforzata: «Stiamo ragionando sull’ipotesi di stringere ulteriormente le misure. Dobbiamo spingere tutte le aziende a lasciare a casa il numero più alto possibile di persone, per evitare che si contagino sul luogo di lavoro». Le ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) Con l’ultima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, lae ilpasseranno in zonada22. Mentre ilesce dalla zonain vigore dal 1°, laera al momento l’unica Regione italiana ad essere in zona bianca. La Calabria, che rischiava di passare in rosso,. Mentre in Puglia il governatore Michele Emiliano lascia intravedere una sorta di zonarafforzata: «Stiamo ragionando sull’ipotesi di stringere ulteriormente le misure. Dobbiamo spingere tutte le aziende a lasciare a casa il numero più alto possibile di persone, per evitare che si contagino sul luogo di lavoro». Le ...

