Sardegna a rischio zona arancione, Salvini: 'Impensabili nuove chiusure' (Di venerdì 19 marzo 2021) Contagi e monitoraggio settimanale, per l'Iss la Sardegna potrebbe tornare arancione (Visited 266 times, 429 visits today) Notizie Simili: Inchiesta sulle discoteche, fuoco incrociato dopo la… ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 19 marzo 2021) Contagi e monitoraggio settimanale, per l'Iss lapotrebbe tornare(Visited 266 times, 429 visits today) Notizie Simili: Inchiesta sulle discoteche, fuoco incrociato dopo la… ...

Advertising

matteosalvinimi : #Sardegna, impensabili nuove chiusure. Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, ospedali sotto controllo e soli t… - DPCgov : ????Venti di burrasca in arrivo anche su Sardegna e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Leggi l'avviso me… - ivanacristofane : RT @matteosalvinimi: #Sardegna, impensabili nuove chiusure. Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, ospedali sotto controllo e soli tre… - Sincera23863322 : @first_measure @gianca7871 Ma io non la capisco sta cosa. Cioè il fatto che pagate l’imu su casa in sardegna vi leg… - Jammasrl : #AttualitàSX #Politica Sileri: “Ci sono regioni che rischiano il cambio colore”. Sardegna a rischio arancione -