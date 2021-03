Sapienza, Polimeni: 29 marzo ripartono vaccinazioni studenti VI anno Medicina (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – “Il direttore generale del Policlinico Umberto I Fabrizio d’Alba mi ha comunicato che dal 29 marzo riprendera’ il calendario vaccinale per gli studenti del sesto anno di Medicina. Tra corso e fuoricorso abbiamo 1.500-1.600 studenti”. Lo ha dichiarato Antonella Polimeni, rettrice dell’Universita’ La Sapienza di Roma, a margine dell’inaugurazione dei 18 posti letto di terapia intensiva Covid al policlinico Umberto I di Roma. “Spero che questo plachi inutili polemiche- ha aggiunto- anche perche’ vorrei fosse chiaro che non e’ compito dell’ateneo fare richiesta di dosi vaccinali. Dobbiamo fare un po’ di chiarezza a chi, fra un anno e mezzo, diventera’ medico e non sa questo dettaglio”. Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – “Il direttore generale del Policlinico Umberto I Fabrizio d’Alba mi ha comunicato che dal 29riprendera’ il calendario vaccinale per glidel sestodi. Tra corso e fuoricorso abbiamo 1.500-1.600”. Lo ha dichiarato Antonella, rettrice dell’Universita’ Ladi Roma, a margine dell’inaugurazione dei 18 posti letto di terapia intensiva Covid al policlinico Umberto I di Roma. “Spero che questo plachi inutili polemiche- ha aggiunto- anche perche’ vorrei fosse chiaro che non e’ compito dell’ateneo fare richiesta di dosi vaccinali. Dobbiamo fare un po’ di chiarezza a chi, fra une mezzo, diventera’ medico e non sa questo dettaglio”.

