Samsung Galaxy S21+ 5G è in sconto su Amazon di altri 150 Euro: è ancora valida la promo per richiedere anche le Buds Live (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima di rilassarsi nel weekend, Amazon fa un ultimo grande tentativo per farci spendere i nostri soldi e lo fa con un top gamma come Galaxy S21+ 5G che viene scontato di altri 150 Euro con la possibilità di richiedere sul sito Samsung le cuffie Buds Live. Non è l’unica offerta ma è sicuramente quella L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima di rilassarsi nel weekend,fa un ultimo grande tentativo per farci spendere i nostri soldi e lo fa con un top gamma come5G che viene scontato di150con la possibilità disul sitole cuffie. Non è l’unica offerta ma è sicuramente quella L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

scubidueu : #Samsung lancia 3 nuovi smartphone della serie #GalaxyA - JeonSomi_Italia : Spero che siate stati felici con Somi x Galaxy questa settimana, e non dimenticatevi di pensare a Somi ogni 0.1 sec… - lintpwk : No se si un iphone 11 o un Samsung galaxy note 10 jaja - gigibeltrame : Amazon, tutte le migliori offerte di oggi: prezzo super per Samsung Galaxy S21, Amazon Music Unlimited gratuito, Or… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Amazon, tutte le migliori offerte di oggi: prezzo super per Samsung Galaxy S21, Amazon Mu… -