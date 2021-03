Sampdoria-Torino (21 marzo ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 19 marzo 2021) A Marassi una Sampdoria priva di particolari obiettivi ospita il Torino e Ranieri chiede alla sua squadra una reazione dopo un mese sottotono, la sconfitta sul campo del Bologna ha allungato a cinque la striscia di gare senza vittorie. Successo che invece i granata hanno ritrovato contro il Sassuolo e sono stati tre punti pesantissimi InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 19 marzo 2021) A Marassi unapriva di particolari obiettivi ospita ile Ranieri chiede alla sua squadra una reazione dopo un mese sottotono, la sconfitta sul campo del Bologna ha allungato a cinque la striscia di gare senza vittorie. Successo che invece i granata hanno ritrovato contro il Sassuolo e sono stati tre punti pesantissimi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - infobetting : Sampdoria-Torino (21 marzo ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - MarkOHaire : ?? Euro refs to watch this weekend: Fiorentina v Milan: Marco Guida (66.88) Udinese v Lazio: Fabio Maresca (65.77)… - SportPesa_IT : Il calendario della 28°giornata: Venerdì 19.3 Parma-Genoa 20:45 Sabato 20.3 Crotone-Bologna 15 Spezia-Cagliari 18… - Calciodiretta24 : Sampdoria – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -