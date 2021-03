Salvini all’assalto dei ministeri | Letta cerca la verità del Pd

Leggi su dire

(Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – Sempre in campagna elettorale, perennemente sulle barricate. Bisognerà chiedersi perché. Soltanto lui, il lider maximo della Lega, Matteo Salvini, continua col vecchio adagio. Ieri è sbarcato al ministero dei Trasporti e Infrastrutture per dettare quello che il Governo deve fare; stasera con una delegazione leghista entrerà al ministero dello Sviluppo per spiegare al suo ministro Giorgetti quali richieste vanno urgentemente soddisfatte. Un agire che diventa sospetto, che qualche fonte malevola dentro la Lega spiega come l’estrema difficoltà in cui si trova Salvini, tenuto fuori dal Governo e quindi costretto a marcare ogni minuto il territorio con le sue incursioni per dimostrare che a comandare è sempre lui.