Salute | ENEA | “Nuovo metodo per rigenerare le lesioni del midollo spinale”

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Passi avanti nella cura delledel. Realizzare e validare un dispositivo per il trapianto e la stimolazione di due diversi tipi di cellule staminali per la rigenerazione delledelè, infatti, l’obiettivo del progetto europeo RISEUP che vede riuniti in un consorzio a guidapartner italiani (Università Sapienza di Roma e l’azienda veneta Rise Technology), spagnoli (Università Politecnica di Valencia e Centro Investigación Príncipe Felipe) e francesi (Cnrs). Il– spiegain una nota – consiste in un trapianto di cellule staminali su un supporto elettrificato, biocompatibile e biodegradabile, che vengono stimolate con impulsi elettrici a ...

Advertising

EneaTrisaia : RT @ENEAOfficial: Salute: nuovo metodo per rigenerare le lesioni del midollo spinale - ENEAOfficial : Salute: nuovo metodo per rigenerare le lesioni del midollo spinale - ENEAOfficial : RT @insalutenews: Hydrogen Valley, progetto ENEA da 14 milioni di euro che punta allo sviluppo di una filiera italiana dell’idrogeno - http… - Salute_Donna : UN GRAZIE DA ALBIATE Ecco la lettera del Sindaco di Albiate Giulio Enea Redaelli. Parole di un uomo delle istituzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute ENEA

Borsa Italiana

"Le lesioni del midollo spinale " spiega Claudia Consales, ricercatricedel Laboratorioe Ambiente " sono contraddistinte dall'arresto completo o parziale delle vie nervose dello stesso, ...Francesca Hugony diha raccontato il progetto Deciwatt sviluppato con CMM, uno sportello unico ...e il Benessere nella città del futuro' Notizia precedente Covid. Anche Cesano Boscone ...(Teleborsa) - Passi avanti nella cura delle lesioni del midollo spinale. Realizzare e validare un dispositivo per il trapianto e la stimolazione di due diversi tipi di cellule staminali per la rigener ...Alla ricercatrice il Premio “Best Practice in Personalised Medicine 2020”. La ricerca pubblicata sul Journal of Experimental and Clinical Cancer Research Roma, 18 marzo 2021 – L’identificazione di una ...