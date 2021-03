Ruggiero Pd | “La sentenza del Tar sull’impianto di Sassinoro chiama la Provincia alle sue responsabilità”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del consiglierele del Partito Democratico Giuseppe Antonioin merito alladel Tardi. “Erano anni che non si leggeva unacosì articolata come quella con cui il Tar Campania ha rigettato le osservazioni della New Vision in merito al proprio impianto di. 135 pagine, nelle cui motivazioni, si cerca anche di definire ruoli e competenze all’interno dell’intricata matassa che da quasi tre anni tiene bloccato, a Benevento, il ciclo dei rifiuti. Paradossalmente ladi Benevento pur avendo ragione sui rilievi posti in essere dai propri responsabili, sia tecnici che legali, è ...