Rugby, Sei Nazioni 2021: Scozia-Italia, azzurri in cerca di un acuto finale (Di venerdì 19 marzo 2021) Si chiude sabato il Guinness Sei Nazioni 2021 e si chiude il lungo calvario azzurro, con l'Italia che arriva all'appuntamento dopo quattro sconfitte consecutive. Avversaria di giornata, e padrona di casa, la Scozia di Gregor Townsend, anch'essa alla disperata ricerca di un successo dopo due ko consecutivi. Tante le novità nelle due squadre. La Scozia, infatti, cambia ben sette giocatori per l'ultimo atto del torneo con soprattutto Stuart Hogg che viene spostato da estremo ad apertura. L'assenza di Finn Russell per concussion, infatti, obbliga Townsend a rimescolare le carte e il capitano scozzese vestirà per la prima volta la maglia numero 10 dopo aver indossato per 82 volte quella numero 15. Il passaggio di Hogg a mediano porta Sean Maitland a passare a estremo, con Darcy Graham

