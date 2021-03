Rugby | Pro 14 | Zebre | rosso fiscale a Manfredi e ko a Belfast

(Di sabato 20 marzo 2021) Sconfitta per la franchigia federale che paga unaespulsione di Marcopoco prima dell’intervallo; nella ripresa l’Ulster scappa via e conquista vittoria e bonus nel sedicesimo turno del Guinness Pro 14. Parte bene la squadra ospite, che approfitta di alcune incertezze dell’Ulster per portarsi nella metà campo dei padroni di casa. Un possesso, però, sterile e i primi minuti passano senza grandi emozioni. Così cresce la squadra nordirlandese che al 12’ conquista una pericolosa touche vicino alla linea di meta bianconera. E al primo affondo arriva la meta firmata John Andrew per il 7-0. Reagiscono lee al 16’ Paolo Pescetto accorcia dalla piazzola. Continua a spingere la squadra di casa e al 25’ dopo una lunga permanenza sulla linea di meta dellearriva una mischia a favore dell’Ulster. ...

