Rugby | Pro 14 | Treviso | con Munster ancora un ko

(Di venerdì 19 marzo 2021) Non arriva la vittoria per la Benetton, che nel sedicesimo turno del Guinness Pro 14 cede a Limerick in casa del. Match aperto fino a inizio ripresa, quando due mete chiudono il discorso per Sgarbi e compagni. Inizia con tanta voglia di giocare, ma due passaggi esagerati negano la possibilità di rendersi pericolosi ai veneti. Soffre la squadra ospite in maul econquista una punizione dopo 5 minuti e touche offensiva per i padroni di casa. Soffrein questa prima parte del match, ma nessuna delle due squadre si rende realmente pericolosa. Al 18’ bel calcio intelligente di Allan eche per la prima volta fa ripartirenei propri 22. Mischia rubata dae gli ospiti hanno il primo vero possesso in ...

Non arriva la vittoria per la Benetton Treviso, che nel sedicesimo turno del Guinness Pro 14 cede a Limerick in casa del Munster. Match aperto fino a inizio ripresa, quando due mete chiudono il discor ...