Rugby femminile | le convocate dell’Italia in vista del Sei Nazioni 2021

L'head coach della Nazionale italiana di Rugby femminile, Andrea Di Giandomenico, ha diramato le trenta convocate per il raduno previsto a Parma dal 26 al 28 marzo, in vista del via del Sei Nazioni 2021, che scatterà con la prima giornata nel fine settimana di Pasqua, quando però le azzurre riposeranno, giocando nei tre week end successivi. GRUPPI E CALENDARIO DEL SEI Nazioni femminile 2021 Gruppi Pool A Inghilterra, Italia, ScoziaPool B Francia, Irlanda, Galles Calendario Weekend 3 aprile Inghilterra v Scozia, Francia v GallesWeekend 10 aprileItalia v Inghilterra, Galles v IrlandaWeekend 17 aprile Scozia v Italia, Irlanda v FranciaWeekend 24 aprile – Finali Le squadre della Pool A ospitano le proprie partite in base al piazzamento

