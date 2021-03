Rugby, ecco le trenta azzurre convocate da Di Giandomenico per il raduno di Parma (Di venerdì 19 marzo 2021) Il capoallenatore della Nazionale femminile di Rugby, Andrea Di Giandomenico, ha diramato la lista delle trenta atlete selezionate per prendere parte al raduno in calendario a Parma dal 26 al 28 marzo. ecco l’elenco completo: Ilaria Arrighetti (Stade Rennais, Francia, 45 caps), Sara Barattin (Arredissima Villorba, 95 caps), Melissa Bettoni (Stade Rennais, Francia, 58 caps), Lucia Cammarano (Rugby Belve Neroverdi, 24 caps), Beatrice Capomaggi (Arredissima Villorba, 3 caps), Alyssa D’incà (Arredissima Villorba, esordiente), Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova, 18 caps), Valeria Fedrighi (Stade Toulousain, Francia, 22 caps), Giada Franco (Rugby Colorno, 17 caps), Manuela Furlan (Arredissima Villorba, 75 caps), Lucia Gai (Valsugana ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Il capoallenatore della Nazionale femminile di, Andrea Di, ha diramato la lista delleatlete selezionate per prendere parte alin calendario adal 26 al 28 marzo.l’elenco completo: Ilaria Arrighetti (Stade Rennais, Francia, 45 caps), Sara Barattin (Arredissima Villorba, 95 caps), Melissa Bettoni (Stade Rennais, Francia, 58 caps), Lucia Cammarano (Belve Neroverdi, 24 caps), Beatrice Capomaggi (Arredissima Villorba, 3 caps), Alyssa D’incà (Arredissima Villorba, esordiente), Giordana Duca (ValsuganaPadova, 18 caps), Valeria Fedrighi (Stade Toulousain, Francia, 22 caps), Giada Franco (Colorno, 17 caps), Manuela Furlan (Arredissima Villorba, 75 caps), Lucia Gai (Valsugana ...

