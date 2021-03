Rugby | Carlo Festuccia | “Italia in crisi di gioco e di testa Gli azzurri sono intrappolati dalle sconfitte”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 marzo 2021) Torna2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della palla ovale. Ospite del nostro Duccio Fumero, l’ex tallonatore azzurro, il quale commenta l’attuale situazione critica della Nazionale, resa ancora più evidente nel Torneo Sei Nazioni. “Siamo indie di– analizza– quando si perdono partite da così tanto tempo è difficile rialzarsi, penso che nei ragazzi debba scattare qualcosa. Contro il Galles siamo partiti subito col piede sbagliato: troppi calci di punizione, un cartellino giallo del capitano dopo soli cinque minuti, troppi falli. Vedo che abbiamo tanto possesso palla, ma non riusciamo ad andare in vantaggio. Abbiamo sempre faticato a vincere nel Sei Nazioni, ma prima ...