Royal Family | durissime accuse | adesso la tensione è alle stelle!

Royal Family, William contro Harry: la dura accusa al fratello. Dopo le smentite sulla vicenda del razzismo ora il primogenito di Carlo lancia un'altra frecciata Le vicende della Royal Family continuano ad avere una risonanza internazionale e più si cerca di tenerle nascoste e più rimbalzano all'esterno di Buckingham Palace. Il tentativo dei Windsor di L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Royal Family Il Principe William ha parlato con Harry. E ora è molto preoccupato Secondo Gayle King, Meghan e Harry vorrebbero che "la royal family intervenisse e dicesse alla stampa di smetterla con le notizie false e inaccurate che hanno sempre un orientamento razzista". Gli ex ...

Meghan Markle - Royal Family, è guerra aperta - People Agenzia ANSA Il Principe William ha parlato con Harry. E ora è molto preoccupato Secondo Gayle King, Meghan e Harry vorrebbero che «la royal family intervenisse e dicesse alla stampa di smetterla con le notizie false e inaccurate che hanno sempre un orientamento razzista». Gli ex ...

Harry, Meghan e la famiglia reale divisa: la regina "è triste" La regina Elisabetta è "triste, non arrabbiata" dopo l'intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey. La coppia, la scorsa settimana, ha descritto i rapporti deteriorati con la Royal Family descriven ...

