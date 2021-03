Rosalinda Cannavò: l’ufficio stampa della Ares la prende in giro (Di venerdì 19 marzo 2021) Rosalinda Cannavò a causa delle sue frasi pronunciate al Grande Fratello Vip ha dato via all’AresGate che – misteriosamente – è rifiorito in queste ultime settimane in seguito all’apertura delle indagini della Procura di Roma in merito al suicidio di Teodosio Losito. Enrico Lucherini, storico ufficio stampa di Ares Film, è stato recentemente intervistato da Il Corriere delle Sera dove ha (bonariamente) preso in giro Rosalinda Cannavò. “Il nome Rosalinda Cannavò non suonava bene, pensammo ad Adua, dal film di Pietrangeli, e poi ci si aggiunse Del Vesco, boh, Alberto si era fissato e in effetti non suonava male, anche se i primi tempi capivano tutti Del Vescovo o peggio Del Mestolo. Quando eravamo ... Leggi su biccy (Di venerdì 19 marzo 2021)a causa delle sue frasi pronunciate al Grande Fratello Vip ha dato via all’Gate che – misteriosamente – è rifiorito in queste ultime settimane in seguito all’apertura delle indaginiProcura di Roma in merito al suicidio di Teodosio Losito. Enrico Lucherini, storico ufficiodiFilm, è stato recentemente intervistato da Il Corriere delle Sera dove ha (bonariamente) preso in. “Il nomenon suonava bene, pensammo ad Adua, dal film di Pietrangeli, e poi ci si aggiunse Del Vesco, boh, Alberto si era fissato e in effetti non suonava male, anche se i primi tempi capivano tutti Del Vescovo o peggio Del Mestolo. Quando eravamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò 'Adua Del Vesco non fu plagiata', AresGate: ecco chi scelse il nome d'arte di Rosalinda Cannavò Le dichiarazioni di Adua Del Vesco - vero nome, Rosalinda Cannavò al GF Vip hanno portato alla recente apertura dell'inchiesta (contro ignoti) per istigazione al suicidio condotta dal pm Carlo Villani e relativa alla morte di Teodosio Losito , ...

Ares Gate, dettaglio shock: sparito anello da Teodosio Losito morto! "Lo indossava un attore" C'è ancora molto mistero attorno alla morte di Teodosio Losito e l' Ares Gate è tornato in auge dopo cinque mesi dal suo inizio. Il PM Carlo Villani ha interrogato Rosalinda Cannavò, Gabriel Garko e Massimiliano Morra, quest'ultimo è stato chiamato a testimoniare come persona informata dei fatti e il suo colloquio è durato ben tre ore e mezza. Intanto, comunque, ...

