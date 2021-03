Ronaldo: 'Juve, peccato per la Champions. Ma l'anno è positivo' (Di venerdì 19 marzo 2021) Voglio ringraziare tutti i miei compagni che hanno reso possibile questa mia vittoria e tutti i calciatori che hanno votato per me. Costanza, fiducia nei propri mezzi, lavoro e passione sono i segreti ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 marzo 2021) Voglio ringraziare tutti i miei compagni che hreso possibile questa mia vittoria e tutti i calciatori che hvotato per me. Costanza, fiducia nei propri mezzi, lavoro e passione sono i segreti ...

Advertising

forumJuventus : [CM] Nè Pirlo nè Ronaldo, il problema della Juve è un centrocampo non più all'altezza. E Locatelli non basta ?… - ZZiliani : Il calcio italiano è quella cosa che se un giocatore della Juve commette un fallo da rosso (esempio: scarpata di… - ZZiliani : #Ronaldo doveva essere espulso oggi al 14’ in #CagliariJuventus; #Frabotta due giornate fa al minuto 10 in… - _MDelon : @araujopampanin No, guarda. Non c'entra nulla il tifo, sono punti di vista. Dybala ha portato la Juve a vincere per… - Delpinsky : @LucianoMoggi Il problema, Direttore, è non aver pensato alle fondamenta della squadra, quando hanno ingaggiato Ron… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Juve Ronaldo: 'Juve, peccato per la Champions. Ma l'anno è positivo' Cristiano Ronaldo: "Il mio gol più bello con la Juve? Quello alla Samp" Presente anche nella Top 11 dello scorso campionato, in un tridente completato da Dybala ed Immobile, CR7 prosegue: " È stato ...

Ronaldo carica la Juve: 'Super weekend, forza!' Commenta per primo Ormai continuamente al centro di voci e speculazioni sul suo futuro, Cristiano Ronaldo lancia un messaggio di carica e concentrazione in vista di Juventus - Benevento di dopodomani pomeriggio:

Ronaldo, il piano della Juve: cosa deve vincere per restare Corriere dello Sport.it Gasp ??, delusione Juve : tutti i premi del Gran Galà del calcio Un 2019/2020 nel segno dell’Atalanta. È questa la sentenza del Gran Galà del calcio, che come ogni anno ha premiato i migliori di ogni categoria della massima divisione del campionato maschile e ...

Gran Galà Aic, Cr7 miglior giocatore e Girelli migliore giocatrice Il premio da miglior giocatore è andato all'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo mentre il premio alla migliore giocatrice alla bomber bianconera Cristiana Girelli. Il premio che si è svolto in ...

Cristiano: "Il mio gol più bello con la? Quello alla Samp" Presente anche nella Top 11 dello scorso campionato, in un tridente completato da Dybala ed Immobile, CR7 prosegue: " È stato ...Commenta per primo Ormai continuamente al centro di voci e speculazioni sul suo futuro, Cristianolancia un messaggio di carica e concentrazione in vista di Juventus - Benevento di dopodomani pomeriggio:Un 2019/2020 nel segno dell’Atalanta. È questa la sentenza del Gran Galà del calcio, che come ogni anno ha premiato i migliori di ogni categoria della massima divisione del campionato maschile e ...Il premio da miglior giocatore è andato all'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo mentre il premio alla migliore giocatrice alla bomber bianconera Cristiana Girelli. Il premio che si è svolto in ...