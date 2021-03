Roma, ‘Street art for Rights’ arriva a Settecamini: ecco i primi murales sui palazzi (FOTO) (Di venerdì 19 marzo 2021) Street Art for Rights. E’ questo il nome dell’iniziativa che ha visto come protagonista il quartiere di Settecamini. “Portare l’arte nella periferia di Roma attraverso opere murarie che mettano in luce tematiche sociali e problematiche culturali.” I murales “L’iniziativa fa parte di Romarama, il programma di attività culturali promosso da Roma Culture che raccoglie i progetti selezionati con gli Avvisi Pubblici triennali curati dal Dipartimento Attività Culturali. Il progetto “Street art for rights” è vincitore del bando Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022 ed è realizzato in collaborazione con SIAE.” Nel Quartiere di Settecamini, quindi, arriva la street Art. eccoli i nuovi murales sulle palazzine ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Street Art for Rights. E’ questo il nome dell’iniziativa che ha visto come protagonista il quartiere di. “Portare l’arte nella periferia diattraverso opere murarie che mettano in luce tematiche sociali e problematiche culturali.” I“L’iniziativa fa parte dirama, il programma di attività culturali promosso daCulture che raccoglie i progetti selezionati con gli Avvisi Pubblici triennali curati dal Dipartimento Attività Culturali. Il progetto “Street art for rights” è vincitore del bando Contemporaneamente2020-2021-2022 ed è realizzato in collaborazione con SIAE.” Nel Quartiere di, quindi,la street Art.li i nuovisullene ...

