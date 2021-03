Roma, Smalling non si allena con i compagni: out contro il Napoli (Di venerdì 19 marzo 2021) Brutte notizie dall’allenamento della Roma a Trigoria: Chris Smalling non si è allenato con il gruppo ed è quindi indisponibile contro il Napoli Arrivano brutte notizie dall’allenamento odierno della Roma a Trigoria. Secondo quanto riporta Sky Sport, Chris Smalling non si è allenato con il resto dei compagni ed è quindi in forte dubbio per il match contro il Napoli di domenica sera. L’inglese ha continuato a svolgere lavoro individuale dopo il problema muscolare dei giorni scorsi. In difesa ancora spazio a Bryan Cristante, con Mancini e Ibanez ai lati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Brutte notizie dall’mento dellaa Trigoria: Chrisnon si èto con il gruppo ed è quindi indisponibileilArrivano brutte notizie dall’mento odierno dellaa Trigoria. Secondo quanto riporta Sky Sport, Chrisnon si èto con il resto deied è quindi in forte dubbio per il matchildi domenica sera. L’inglese ha continuato a svolgere lavoro individuale dopo il problema muscolare dei giorni scorsi. In difesa ancora spazio a Bryan Cristante, con Mancini e Ibanez ai lati. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #ASRoma, problema alla coscia per #Smalling: out con il #Parma - IlmsgitSport : Roma, ennesimo forfait di Smalling: non ci sarà contro il Napoli - ilmessaggeroit : Roma, ennesimo forfait di Smalling: non ci sarà contro il Napoli - PagineRomaniste : Allenamento Roma, consueta divisione in gruppi. #Smalling a parte #ASRoma - Pazzotiodio : La #Roma contro l'#Ajax recupererà: #Smalling, #Mkhitaryan e #Veretout. I migliori giocatori per ogni reparto sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Smalling Roma, Smalling non si allena con i compagni: out contro il Napoli Brutte notizie dall'allenamento della Roma a Trigoria: Chris Smalling non si è allenato con il gruppo ed è quindi indisponibile contro il ...

Roma, Fonseca: "Con l'Ajax sfida difficile, ma abbiamo le nostre chance" Tiago Pinto: 'Giocheremo per l'Italia' vedi anche Gol all'Ajax, Smalling e "Miki" sanno come si fa ... C'è questo nelle parole di Tiago Pinto sul sorteggio della Roma contro l'Ajax. 'La prima reazione ...

Roma, Smalling ancora a parte: programmato il rientro Corriere dello Sport.it Trigoria, ancora individuale per Smalling: il Napoli si allontana ALLENAMENTO ROMA – Non c’è tempo per riposare nemmeno un giorno per la Roma. Tornata intorno all’ora di pranzo da Kiev, nel pomeriggio la squadra di Fonseca è subito scesa in campo per iniziare la pre ...

TRIGORIA - A parte Smalling, Mkhitaryan, Veretout e Zaniolo Roma in campo dopo la vittoria contro lo Shakhtar per preparare la delicata sfida di domenica contro il Napoli. Consueta divisione in gruppi post partita, scarico per chi ha giocato ieri e campo per..

