Roma-Napoli: nervi tesi per i giallorossi, non hanno accettato la decisione della Lega (Di venerdì 19 marzo 2021) La Roma è ancora molto contrariata per il rinvio di Juve-Napoli Con la vittoria arrivata ieri sera nel match di ritorno contro lo Shaktar Donetsk, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 19 marzo 2021) Laè ancora molto contrariata per il rinvio di Juve-Con la vittoria arrivata ieri sera nel match di ritorno contro lo Shaktar Donetsk, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

tancredipalmeri : Rispetto per la Roma e il lavoro di Paulo Fonseca. Unica italiana rimasta, non ha avuto sfavore del sorteggio ma h… - ZZiliani : Roma-Napoli è in programma domenica 21 e per la Roma un rinvio a lunedì, visto che giovedi 18 gioca in Ucraina, sar… - Eurosport_IT : ?? Italiane in Europa: ?? Roma (UEL -> quarti) ?? Inter (UCL - fase a gironi) ?? Napoli (UEL - sedicesimi) ?? Juventus… - PartenoSicula79 : @Hiroshishiba75 Io aspiro a tornare a casa definitivamente (intendo Napoli e provincia)... Magari insegnassi a Socc… - carlomuscatello : Pino Daniele, all'anagrafe Giuseppe Daniele (Napoli, 19 marzo 1955 – Roma, 4 gennaio 2015) #pinodaniele ?… -