Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Roma, morto a 86 anni il giornalista Mario Sarzanini #mariosarzanini - MediasetTgcom24 : Roma, morto a 86 anni il giornalista Mario Sarzanini #mariosarzanini - serenel14278447 : Roma, morto a 15 anni per overdose: è caccia al pusher - germanshepard8 : RT @totofanatici: Toto' 47 morto che Parla 'La Trippa'- Leggende Usa il #RETWEEET, #seguimi su #twitter facciamo conoscere a tutti il geni… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Morto Mario Sarzanini, decano della giudiziaria della Capitale. Per oltre 40 anni ha lavorato all'#ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Roma morto

commenta E'all'età di 86 anni il giornalista Mario Sarzanini, decano della cronaca giudiziaria della Capitale. Era ricoverato da alcune settimane in una clinica. Originario di Genova, per oltre 40 ...... Milano,e altre numerose città, e... Cronaca Covid, gel igienizzante senza battericida ... Cronaca Sestriere,sotto una valanga l'alpinista Cala Cimenti Redazione - Febbraio 8, 2021 0 L'...Romina Power rimase sconvolta dalla moglie del padre Tyrone: ancora oggi, però, ricorda le sue innumerevoli amanti.E' morto a Roma all'età di 86 anni il giornalista Mario Sarzanini, decano della cronaca giudiziaria della Capitale. Era ricoverato da alcune settimane in una clinica. Originario di Genova, per oltre ...