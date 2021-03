Roma, la situazione negli aeroporti: dove sono i controlli? (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Coronavirus spaventa eppure i controlli all’interno degli aeroporti lasciano davvero a desiderare. In particolare parliamo di Ciampino e Fiumicino, arterie per tutti quei viaggiatori che dall’estero rientrano in Italia, o viceversa. A parlarci delle situazioni, ci sono due testimonianze nei rispettivi aeroporti. La prima ‘storia’ ce la offre Rosanna, la quale ci racconta che all’aeroporto di Ciampino adesso ci sono due uscite: una per chi ha effettuato il tampone (prima di partire) e una seconda, per chi invece il test non lo ha fatto. La domanda che sorge spontanea è: ma non era obbligatorio effettuare un tampone prima di salire su un aereo? Aeroporto di Ciampino: coronavirus e taxi con sconosciuti Ebbene, in teoria sì; sia il sito dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) che quello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Coronavirus spaventa eppure iall’interno deglilasciano davvero a desiderare. In particolare parliamo di Ciampino e Fiumicino, arterie per tutti quei viaggiatori che dall’estero rientrano in Italia, o viceversa. A parlarci delle situazioni, cidue testimonianze nei rispettivi. La prima ‘storia’ ce la offre Rosanna, la quale ci racconta che all’aeroporto di Ciampino adesso cidue uscite: una per chi ha effettuato il tampone (prima di partire) e una seconda, per chi invece il test non lo ha fatto. La domanda che sorge spontanea è: ma non era obbligatorio effettuare un tampone prima di salire su un aereo? Aeroporto di Ciampino: coronavirus e taxi con sconosciuti Ebbene, in teoria sì; sia il sito dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) che quello ...

