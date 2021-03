Roma in zona rossa e blocco auto: ultima domenica ecologica, ecco quando. Tutte le info (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo la sospensione della scorsa settimana, il 21 marzo è in programma il quarto e ultimo appuntamento delle “Domeniche ecologiche” per la stagione invernale 2020/21. La domenica ecologica è un provvedimento programmato per limitare l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della qualità dell’aria e della mobilità sostenibile. blocco auto Roma 21 marzo 2021 L’iniziativa prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL “Fascia Verde”. Il blocco del traffico sarà in vigore nelle fasce orarie 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. Tra le deroghe al divieto di circolazione previste, vi sono quelle per i veicoli a trazione elettrica e ibridi, per i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo la sospensione della scorsa settimana, il 21 marzo è in programma il quarto e ultimo appuntamento delle “Domeniche ecologiche” per la stagione invernale 2020/21. Laè un provvedimento programmato per limitare l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della qualità dell’aria e della mobilità sostenibile.21 marzo 2021 L’iniziativa prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL “Fascia Verde”. Ildel traffico sarà in vigore nelle fasce orarie 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. Tra le deroghe al divieto di circolazione previste, vi sono quelle per i veicoli a trazione elettrica e ibridi, per i ...

