Roma, il ‘vecchio’ e cieco Teo vaga per la Prenestina: le auto gli sfrecciano accanto ma nessuno si ferma, salvato da due “angeli” (Di venerdì 19 marzo 2021) vagava tra le auto sulla via Prenestina, ma nessuno si è fermato a soccorrerlo. Sono stati allora gli agenti della Polizia Locale ad intervenire per salvare il “vecchio” Teo (questo il nome dell’animale): il cane, si è scoperto in seguito, è cieco e aveva perso la strada di casa. La sua padrona lo stava cercando disperatamente. Cane vaga sulla Prenestina: salvato dai caschi bianchi È stata dunque la prontezza di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ad evitare l’investimento del cane sulla via Prenestina, in prossimità di Colle Prenestino. Il meticcio, di 17 anni, si trovava in mezzo alla strada, con le auto che gli passavano a fianco come se nulla fosse, quando è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021)va tra lesulla via, masi èto a soccorrerlo. Sono stati allora gli agenti della Polizia Locale ad intervenire per salvare il “vecchio” Teo (questo il nome dell’animale): il cane, si è scoperto in seguito, èe aveva perso la strada di casa. La sua padrona lo stava cercando disperatamente. Canesulladai caschi bianchi È stata dunque la prontezza di una pattuglia della Polizia Locale diCapitale ad evitare l’investimento del cane sulla via, in prossimità di Colle Prenestino. Il meticcio, di 17 anni, si trovava in mezzo alla strada, con leche gli passavano a fianco come se nulla fosse, quando è stato ...

