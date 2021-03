Roma, gli rubano l’auto a Ponte Milvio, i Carabinieri la ritrovano a Sacrofano: preso il responsabile (Di venerdì 19 marzo 2021) I Carabinieri della Stazione di Sacrofano hanno proceduto al fermo nei confronti di un 29enne Romano, pluripregiudicato e senza fissa dimora, con l’accusa di rapina. Le indagini: la rapina domenica scorsa L’attività è stata condotta sotto l’egida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. Le indagini sono state avviate a seguito di notizie acquisite nel territorio di propria competenza e sviluppate dai Carabinieri. La scorsa domenica sera, infatti, il 29enne si era reso protagonista di una rapina ai danni di un cittadino straniero nella zona di Ponte Milvio a Roma. Rintracciata l’auto oggetto della rapina, i Carabinieri sono stati tempestivi nell’individuare il luogo dove si nascondeva il malvivente. Quindi hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Idella Stazione dihanno proceduto al fermo nei confronti di un 29enneno, pluripregiudicato e senza fissa dimora, con l’accusa di rapina. Le indagini: la rapina domenica scorsa L’attività è stata condotta sotto l’egida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. Le indagini sono state avviate a seguito di notizie acquisite nel territorio di propria competenza e sviluppate dai. La scorsa domenica sera, infatti, il 29enne si era reso protagonista di una rapina ai danni di un cittadino straniero nella zona di. Rintracciataoggetto della rapina, isono stati tempestivi nell’individuare il luogo dove si nascondeva il malvivente. Quindi hanno ...

