Roma | Gasparri | ' centrodestra punti a soluzioni migliori non a esperimenti'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "È giusto prepararsi tempestivamente alle elezioni amministrative. Il rinvio a ottobre non deve rallentare il ritmo del centrodestra, che deve affrontare unito questi appuntamenti. Per quanto riguarda Roma è vero che la soluzione è facile. Basta guardare i numeri, la solidità delle proposte, l'esperienza necessaria per rilanciare la città di Roma devastata dal disastro Raggi. La Capitale non può essere terreno per esperimenti o esordi. Servono, come tutti ben sappiamo, soluzioni solide e sperimentate sul campo". Lo afferma Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento di Forza Italia Roma capitale. "Forza Italia -aggiunge- vuole il centrodestra unito, ma ha idee molto chiare in proposito. Se qualcuno ha ...

