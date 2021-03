Roma Est, la Polizia sventa la rapina al supermercato (Di venerdì 19 marzo 2021) La vigilanza del centro commerciale Roma Est a Ponte di Nona è stata tenuta impegnata dalle gesta pericolose di un uomo questo pomeriggio. Il quarantasettenne ha provato a derubare il supermercato all’interno dell’edificio, ma prontamente il personale ha sventato le minacce e segnalato l’accaduto alla Polizia che ha braccato il taccheggiatore nei parcheggi e lo ha poi arrestato. La refurtiva comprendeva delle bottiglie di liquore. Si anima il pomeriggio nel centro commerciale Roma Est, nonostante la zona rossa. Un uomo italiano di 47 anni ha provato a compiere una rapina nel supermercato al suo interno. L’individuo ha sottratto dagli scaffali 10 bottiglie di whisky, tentando di inserirle nel suo zaino. Il personale, accortosi del taccheggiamento, ha subito ... Leggi su romanotizie24 (Di venerdì 19 marzo 2021) La vigilanza del centro commercialeEst a Ponte di Nona è stata tenuta impegnata dalle gesta pericolose di un uomo questo pomeriggio. Il quarantasettenne ha provato a derubare ilall’interno dell’edificio, ma prontamente il personale hato le minacce e segnalato l’accaduto allache ha braccato il taccheggiatore nei parcheggi e lo ha poi arrestato. La refurtiva comprendeva delle bottiglie di liquore. Si anima il pomeriggio nel centro commercialeEst, nonostante la zona rossa. Un uomo italiano di 47 anni ha provato a compiere unanelal suo interno. L’individuo ha sottratto dagli scaffali 10 bottiglie di whisky, tentando di inserirle nel suo zaino. Il personale, accortosi del taccheggiamento, ha subito ...

