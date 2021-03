Roma choc, spari da arma ad aria compressa contro i finestrini dei bus. A Tivoli autista ferito da un sasso lanciato dal cavalcavia (Di venerdì 19 marzo 2021) Alcuni bus di linea sono stati danneggiati ieri sera alla periferia di Roma. È accaduto intorno alle 21 a via Candoni. A quanto accertato dai poliziotti del commissariato San Paolo qualcuno avrebbe ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021) Alcuni bus di linea sono stati danneggiati ieri sera alla periferia di. È accaduto intorno alle 21 a via Candoni. A quanto accertato dai poliziotti del commissto San Paolo qualcuno avrebbe ...

Advertising

infoitinterno : Roma, la frase choc del consigliere comunale: «Vaccini come Olocausto, uccidono persone» - infoitinterno : Roma, la frase choc del consigliere del XII Municipio: «Vaccini come Shoah, uccidono le persone». Espluso dall'Aula - infoitinterno : Roma: «Vaccini come l'Olocausto, uccidono le persone», la frase choc dell'ex M5s in Municipio XII - ascochita : RT @Miti_Vigliero: @arturocaissut ad agosto, sì. - Miti_Vigliero : @arturocaissut ad agosto, sì. -