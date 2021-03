Roma, bevono davanti al minimarket in piena zona rossa: sanzionato il proprietario e chiusa l’attività (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel corso del pomeriggio di ieri, 18 Marzo, il titolare di un minimarket in Via dell’Acquedotto Paolo è stato sanzionato dai Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario, per la violazione delle normative Anti-Covid19. Gli accertamenti e la chiusura Nel corso di mirati accertamenti alle attività commerciali del quartiere, i Carabinieri hanno sorpreso tre clienti intenti a bere alcolici proprio davanti l’ingresso del minimarket ed hanno proceduto alla multa di 400 euro nei confronti del titolare, un 46enne del Bangladesh, e hanno disposto sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel corso del pomeriggio di ieri, 18 Marzo, il titolare di unin Via dell’Acquedotto Paolo è statodai Carabinieri della StazioneMonte Mario, per la violazione delle normative Anti-Covid19. Gli accertamenti e la chiusura Nel corso di mirati accertamenti alle attività commerciali del quartiere, i Carabinieri hanno sorpreso tre clienti intenti a bere alcolici propriol’ingresso deled hanno proceduto alla multa di 400 euro nei confronti del titolare, un 46enne del Bangladesh, e hanno disposto sanzione accessoria della chiusura delper 5 giorni. su Il Corriere della Città.

