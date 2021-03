Ristoratori sul piede di guerra | «Traditi da Salvini | chiediamo i danni al governo Pronti allo sciopero della fame» – Le interviste

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 marzo 2021) Non ce la fanno più. Da un anno ichiedono risposte (e ristori), vogliono sapere come e quando riaprire in sicurezza. Adesso – raccontano a Open – sono «stremati» e «non credono più a nessuno», nemmeno a chi in un primo momento sembrava aver preso a cuore la loro condizione legata alla mancata riapertura serale dei locali a causa del Covid e alla serrata totale al pubblico in zona arancione e rossa. «ci ha, ci ha delusi. Ha pensato solo ai suoi interessi. In queste settimane non ha fatto nulla, peccato che poco tempo fa – come peraltro dimostrano le foto – indossava persino la mascherina e la maglietta di “#ioapro” . Ci aveva detto “farò il possibile dal 6 marzo per riaprire in sicurezza” e, invece, niente. Non ha nemmeno votato l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia sulla riapertura di bar e ...