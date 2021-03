Rifiuti nella zona industriale di Buccino, il parroco Luigi ricorda don Diana (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino (Sa)- “È il momento di dire basta agli abusi edilizi, alla speculazione, alle industrie impattanti e all’inquinamento ambientale del nostro cratere. Giù le mani dal nostro territorio, la gente diventi protagonista del futuro delle scelte di uno sviluppo green della nostra Valle del Sele”. È il monito che arriva nel giorno dell’anniversario della morte di don Peppe Diana e nella festività di San Giuseppe, dal giovane parroco di Oliveto Citra, agli abitanti del cratere, don Luigi Piccolo, circa la delocalizzazione delle fonderie e l’insediamento di un impianto di trattamento aerobico di 113 mila tonnellate di Rifiuti a matrice organica nella zona industriale di Buccino ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- “È il momento di dire basta agli abusi edilizi, alla speculazione, alle industrie impattanti e all’inquinamento ambientale del nostro cratere. Giù le mani dal nostro territorio, la gente diventi protagonista del futuro delle scelte di uno sviluppo green della nostra Valle del Sele”. È il monito che arriva nel giorno dell’anniversario della morte di don Peppefestività di San Giuseppe, dal giovanedi Oliveto Citra, agli abitanti del cratere, donPiccolo, circa la delocalizzazione delle fonderie e l’insediamento di un impianto di trattamento aerobico di 113 mila tonte dia matrice organicadi...

