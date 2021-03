Rifiutare vaccino AstraZeneca? Sileri risponde su cosa succede dopo

(Di venerdì 19 marzo 2021) La ripresa della vaccinazione conha un punto di domanda. C'è il timore che i giorni di stop, prima del nuovo via libera dell'Ema, abbiano in qualche modo fatto venire meno la fiducia nel preparato da parte di una fetta di popolazione che era ed è pronta a riceverlo. Non esattamente una bella notizia se si considera che la vaccinazione è, al momento, davvero l'arma più efficace per vincere la sfida contro il Covid., il timore dei rifiuti Proprio rispetto a questa eventualità si è espresso Pierpaolo. Il sottosegretario del Ministero della Salute è intervenuto nel corso della trasmissione di Radio Rai Un giorno da pecora. «Sono sicuro - ha detto - che qualcuno si rifiuterà di ricevere quel, purtroppo.» Viene, però, automatico chiedersi ...

Se al momento della somministrazione in Italia un utente dovesse rifiutare il vaccino AstraZeneca verrebbe inserito in un'altra lista d'attesa, successiva, che contempla altri vaccini, è stato spiegato. Il vaccino sospeso per alcuni giorni in diversi paesi Ue fino al nuovo via libera odierno, non hanno avuto impatto salvo casi di episodici rifiuti - nel Regno Unito, dove oggi AstraZeneca sarà somministrato regolarmente. In tutta la provincia di Brindisi, su circa 4mila operatori sanitari, al momento in 400 non hanno ancora ricevuto la prima dose "Pfizer": circa il 10 per cento. Avviata una verifica interna per capire le ragioni.